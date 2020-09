Diocesi: Saluzzo, in mostra la devozione mariana sul territorio e un omaggio a Karol Wojtyla a cento anni dalla nascita. Domani videoconferenza con padre Lombardi

“La devozione mariana sul territorio della diocesi di Saluzzo – Omaggio a san Giovanni Paolo II nel centenario della nascita”. Questo il titolo dell’evento espositivo che sarà ospitato da domani nel Palazzo dei Vescovi di Saluzzo. Ad inaugurarlo sarà la videoconferenza di padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger Benedetto XVI ed ex direttore della Sala Stampa della Santa Sede, in programma domani, sabato 5 settembre, alle 16.

“A cento anni dalla nascita di Karol Wojtyla – si legge in una nota –, mons. Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo, ha proposto al Museo diocesano di analizzare la devozione mariana espressa nei secoli dalle aree oggi coincidenti con la diocesi di Saluzzo, improntando le riflessioni a partire dalla lettera enciclica Redemptoris Mater di Papa Wojtyla”.

Accettando la proposta del vescovo, l’artista saluzzese Franco Giletta rende omaggio alla figura di San Giovanni Paolo II attraverso 15 opere tutte a tecnica mista su tavola. “Il dipinto più grande, che accoglie i visitatori, è il ritratto a mezzo busto a grandezza naturale che restituisce l’immagine di un giovane Wojtyla appena divenuto Papa con il nome di Giovanni Paolo II”, spiega Giletta, aggiungendo che “vi è poi la serie delle tavolette di medesimo formato che ripercorrono alcune significative tappe della vita del Santo, anche alla luce della sua devozione mariana”. Concorrono a comporre il quadro narrativo della mostra gli oltre 150 edifici di culto diocesani recanti intitolazione mariana: dalla cattedrale di Maria Vergine Assunta al santuario diocesano della Madonna della Misericordia di Valmala, passando attraverso una costellazione di chiese, cappelle e santuari che declinano la venerazione per la Vergine con le proprie denominazioni storiche.

In concomitanza con la festa patronale di San Chiaffredo, l’esposizione sarà aperta gratuitamente sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 settembre dalle 14.30 alle 18.30. Stante la limitata capienza della Sala Verde, per assistere alla conferenza di padre Federico Lombardi è necessaria la prenotazione, scrivendo a beniculturali@diocesisaluzzo.it. Al medesimo indirizzo è possibile richiedere la visita alla mostra.