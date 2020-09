Bolivia: al via l’iniziativa “Tu voto cuenta”, monitoraggio sulle presidenziali promosso da 27 organizzazioni cattoliche

“Il tuo voto conta 2020” (“Tu voto cuenta”) è l’iniziativa civica promossa in Bolivia da 27 organizzazioni della società civile di matrice ecclesiale. L’iniziativa, in vista delle elezioni generali del 18 ottobre, è coordinata dalla Fondazione Giubileo, come in occasione delle presidenziali del 2019 poi annullate, e raggruppa associazioni, università, organi d’informazione. Saranno realizzati due studi sull’intenzione di voto per le elezioni generali. Il campione raggiungerà 235 comuni urbani ed è destinato a raccogliere informazioni da 14.387 persone nell’area rurale e nei nove dipartimenti del Paese.

In ogni operazione saranno mobilitate 1.300 persone, inclusi sondaggisti e funzionari regionali, per raccogliere informazioni in 495 località raggruppate in 235 comuni, nei nove dipartimenti della Bolivia.

Allo stesso modo, il campione teorico comprende 1.199 unità di monitoraggio primario che raccoglieranno informazioni per l’indagine su 14.387 cittadini, 3.396 nelle aree rurali e 10.991 nelle aree urbane.

Mercoledì, l’alleanza “Tu voto cuenta” ha presentato, in una conferenza stampa virtuale, la metodologia che è stata consegnata al Tribunale supremo elettorale per svolgere gli studi di preferenza elettorale ed è in attesa di approvazione.

Il direttore della Fondazione Giubileo, Juan Carlos Núñez, ha riferito che questa metodologia ha subito degli “aggiustamenti” rispetto allo scorso anno, tenendo conto, fondamentalmente, della pandemia di coronavirus.

Il metodo combinato mira a garantire la partecipazione delle persone nelle zone rurali e a tutelare la salute dei cittadini che partecipano e degli intervistatori, applicando tutte le misure di biosicurezza.