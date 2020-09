Libano: Chiorazzo (Auxilium), “abbiamo aderito con gioia all’invito di Papa Francesco”

“Abbiamo aderito con gioia all’invito di Papa Francesco, che rappresenta sempre di più un faro per l’umanità e per la ricerca della Pace nel Mondo. Papa Francesco ha chiesto di non lasciare solo il Libano, anche per l’esempio di convivenza che ha rappresentato nel passato e oggi è stato bellissimo notare che le persone più fragili, quelle più semplici, gli anziani, i malati, sono anche le persone più desiderose di capire, di alzare lo sguardo dai loro problemi di avere compassione per il dramma di altri, che vivono lontano ma che sentiamo fratelli”. Lo ha dichiarato Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium, al termine della Giornata universale di preghiera e digiuno per il Libano indetta da Papa Francesco come segno di vicinanza al Paese dei Cedri.

Oggi, nelle strutture di Auxilium – Rsa, case di riposo, case famiglia per minori e quelle per pazienti psichiatrici, servizi domiciliari e centri accoglienza – hanno voluto aderire all’iniziativa promossa dal Papa dedicando un momento alla preghiera.