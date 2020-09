Commissione Ue: agricoltura biologica, si prepara un piano di sostegno. Fondi per 40 milioni

La Commissione europea ha avviato oggi una consultazione pubblica sul suo futuro piano d’azione per l’agricoltura biologica. “Questo settore – specifica un comunicato – svolgerà un ruolo importante nel conseguimento dell’ambizioso traguardo del Green Deal europeo e degli obiettivi stabiliti nella strategia ‘Dal produttore al consumatore’ e in quella sulla biodiversità”. Per la Commissione “è prioritario assicurare che il settore dell’agricoltura biologica disponga di strumenti adeguati nonché di un quadro giuridico efficace e consensuale, fondamentale per raggiungere l’obiettivo del 25% di terreni agricoli destinati all’agricoltura biologica”. Accogliendo la richiesta degli Stati membri, del Parlamento europeo, dei Paesi terzi e di altri portatori di interessi, la Commissione ha però proposto oggi di posticipare di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di agricoltura biologica. Janusz Wojciechowski, commissario per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: “La strategia ‘Dal produttore al consumatore’ e la strategia sulla biodiversità stabiliscono obiettivi ambiziosi per il settore agricolo per assicurare che sia pronto a contribuire al Green Deal. L’agricoltura biologica sarà un alleato fondamentale nella transizione che promuoviamo verso un sistema alimentare più sostenibile e una migliore protezione della nostra biodiversità”.

Per contribuire al suo conseguimento la Commissione europea sta introducendo e utilizzando i seguenti strumenti: un piano d’azione per l’agricoltura biologica; la nuova normativa sui prodotti biologici; la politica di promozione agroalimentare dell’Ue. Per il 2021 la Commissione prevede di assegnare un bilancio specifico di 40 milioni di euro all’agricoltura biologica nell’ambito della politica di promozione.