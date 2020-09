Consiglio europeo della ricerca: 677 milioni in sovvenzioni a sostegno dell’avvio di carriera di giovani scienziati

Sono 436 i vincitori del concorso bandito dal Consiglio europeo della ricerca (Cer) che ha assegnato un totale di 677 milioni di euro in sovvenzioni a sostegno dell’avvio di carriera di giovani scienziati. I fondi provengono dal programma Orizzonte 2020. Con questi soldi i ricercatori potranno “creare dei team e realizzare progetti innovativi in tutte le discipline scientifiche”. “Così l’Ue beneficia del talento e della curiosità di alcuni dei migliori giovani ricercatori in Europa”, ha commentato Mariya Gabriel, commissaria per l’innovazione, la ricerca, la cultura. “Le loro idee sono destinate ad aprire nuove strade e scoprire nuovi modi per affrontare le sfide urgenti nei settori della salute, dell’energia e delle tecnologie digitali, così come in molti altri campi”. I vincitori sono giovani di 40 nazionalità diverse che lavoreranno in 25 Paesi d’Europa. Le domande erano state 3.272. Sono 20 le proposte provenienti da giovani legati a istituzioni italiane che hanno superato la selezione (i Paesi che hanno il maggior numero di vincitori sono la Germania, il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Francia). Il 63% dei vincitori delle sovvenzioni sono maschi. Si stima che con questi finanziamenti si creeranno 2.500 posti di lavoro. Secondo una valutazione del Cer il 75% dei progetti finanziati negli anni ha portato a scoperte scientifiche o progressi importanti.