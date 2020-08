Terremoto Centro Italia: il bio-distretto “Amatrice Terra Viva” inaugura la sua sede

Da comitato a bio-distretto: Amatrice Terra Viva ha ufficialmente inaugurato ieri la sua sede situata a Bagnolo, frazione di Amatrice. L’impresa sociale, riferisce il sito web Andareoltre, pensato dalla diocesi di Rieti per raccontare la ricostruzione delle zone terremotate, ha come scopo quello di valorizzare il territorio attraverso un’agricoltura locale e totalmente biologica. All’entrata del complesso sono presenti due uffici che ospiteranno anche uno studio di agronomia perché, come spiegato da Marco Santori, consigliere di Amatrice Terra Viva, “la sede vuole essere anche l’incubatore del bio-distretto di Amatrice, che faccia convenire anche altri agricoltori per cercare di costruire un percorso bio su questo territorio, insieme all’amministrazione e agli esercenti”. La stanza centrale è stata invece progettata per accogliere una confezionatrice di legumi, prodotto che affiancherà la produzione del grano e magazzino ad oggi colmo di merce pronta al lancio. “L’idea dell’impresa sociale – ha affermato Santori – nasce dal fatto che i soci hanno deciso che la maggioranza degli utili verrà investita tutta nel bio-distretto, affinché la società cresca insieme ai soci e il territorio cresca insieme alla società”. Il primo anno si è contata la semina di 150 ettari e il raccolto è stato venduto a granella. Grazie ai soci che hanno seminato, sono stati stoccati 800 quintali di grano e lavorati nel mese di luglio.

Il prodotto finito è già presente in qualche supermercato e negozio ma la speranza dei promotori è arrivare in tutta Italia. Sono 4 i tipi di pasta lanciati sul mercato: strozzapreti, pappardelle, tagliatelle e fettuccine, derivati interamente da filiera biologica. Un plauso all’iniziativa è venuto dal vice sindaco di Amatrice, Massimo Bufacchi, e dal vescovo di Rieti , mons. Domenico Pompili che ha rimarcato che il bio-distretto è volto a “riscoprire le cose fondamentali: la salute, il lavoro, gli affetti e la fede”.