Maltempo in Veneto: Casellati, “danni restano, Governo dia risposte immediate allo stato d’emergenza richiesto dalla Regione”

“Il maltempo passa, i danni restano. Mi auguro che il Governo dia risposte immediate allo stato d’emergenza richiesto dalla Regione Veneto inserendo per decreto misure economiche a favore di famiglie e imprese”. Lo dichiara il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Per la seconda carica dello Stato, “non c’è più tempo da perdere. È urgente apprestare una volta per tutte un piano di prevenzione e messa in sicurezza dei territori a rischio”.