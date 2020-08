Custodia del creato: Caritas italiana, un nuovo volume con storie e testimonianze

Domani 1° settembre ricorre la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Fino al 4 ottobre si celebrerà con i fratelli cristiani di varie Chiese e tradizioni il “Giubileo della Terra”, per ricordare l’istituzione, 50 anni fa, della Giornata della Terra. A livello nazionale il 1° settembre ricorre la 15ª Giornata nazionale per la custodia del creato, sul tema “Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà (Tt 2,12). Per nuovi stili di vita”. Quest’anno la celebrazione sarà ospitata dalla diocesi di Ferrara-Comacchio e si svolgerà domenica 6 settembre 2020. Per l’occasione alcune testimonianze sono raccolte nel volume “Ci vuole un fiore. Dal degrado alla cura dell’ambiente”, il nuovo libro della serie “VivaVoce” dell’Edb, a cura di Paolo Beccegato e Renato Marinaro di Caritas italiana, in uscita proprio in questi giorni. Il libro segue i cinque già pubblicati dagli stessi autori dal titolo “Ragazzi in panchina. Storie di giovani che non studiano e non lavorano” (Edb 2017), “Rifarsi una vita. Storie oltre il carcere” (Edb 2018), “Falsi miti. Storie di migranti oltre i luoghi comuni e le fake news” (Edb 2018), “Uno zaino da riempire. Storie di povertà educativa dei giovani e degli adulti” (Edb 2019) e “Per piccina che tu sia. Quando la casa diventa un problema” (Edb 2019).