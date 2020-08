Diocesi: Perugia-Città della Pieve, al via domani i nuovi corsi di Teologia offerti da Ita e Issra di Assisi

Prenderanno il via domani, 1° settembre, presso il Centro teologico diocesano “Leone XIII” in località Montemorcino di Perugia, le lezioni dei corsi di Teologia offerti dall’Istituto teologico (Ita) e dall’Istituto Superiore di Scienze religiose (Issra) di Assisi, che si concluderanno il 21 giugno 2021.

“Siamo al terzo anno di questa esperienza di collaborazione tra i nostri due Istituti e l’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve”, rilevano i referenti di Ita e Issra, spiegando che “i quattro corsi di questo anno accademico sono replicati da quelli che si tengono in altro orario nella nostra sede di Assisi. Frequentabili come studenti ospiti o come studenti ordinari qualora la frequenza ad Assisi fosse impossibilitata”. I corsi, evidenziano i promotori, “sono destinati a tutti coloro che sono interessati ad approfondire gli studi a carattere teologico, a laici impegnati in servizi ecclesiali, a credenti e non credenti e ai candidati al diaconato permanente”.

Per informazioni e iscrizioni ai corsi – della durata quadriennale – è possibile contattare l’Istituto teologico e l’Istituto Superiore di Scienze religiose di Assisi oppure il Centro teologico diocesano.