Papa Francesco: Angelus, “dialogo costruttivo per risolvere i conflitti nel Mediterraneo orientale”

“Seguo con preoccupazione le tensioni nella zona del Mediterraneo orientale, insidiata da vari focolai di instabilità. Per favore, faccio appello al dialogo costruttivo e al rispetto della legalità internazionale per risolvere i conflitti che minacciano la pace dei popoli di quella regione”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus, ieri, parlando dalla finestra dello studio privato del Palazzo apostolico. Il Pontefice ha poi ricordato che domani, 1° settembre, “ricorre la Giornata mondiale di preghiera per la Cura del Creato”. “Da questa data, fino al 4 ottobre, celebreremo con i nostri fratelli cristiani di varie Chiese e tradizioni il ‘Giubileo della Terra’, per ricordare l’istituzione, 50 anni fa, della Giornata della Terra”. Papa Francesco ha ricordato “le diverse iniziative promosse in ogni parte del mondo e, tra queste, il concerto nella cattedrale di Port-Louis, capitale di Mauritius, dove purtroppo si è verificato recentemente un disastro ambientale”.