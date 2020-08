Diocesi: Senigallia, messi in sicurezza i volumi della biblioteca col progetto “Rescue Book”

Si è conclusa la prima fase del progetto “Rescue Book” condotto dalle associazioni dei volontari di Protezione Civile di Senigallia alla biblioteca diocesana Mastai Ferretti. Il progetto è rivolto alla tutela del patrimonio artistico e culturale della diocesi di Senigallia: ha permesso la messa in sicurezza dei volumi, contenuti in una delle sale della biblioteca diocesana, soggetti a problematiche tecniche legate alle scaffalature mobili in cui erano conservati.

L’intervento rappresenta una fase della collaborazione tra il Comune di Senigallia, con le sue forze di Protezione Civile e il Sistema museale diocesano. La biblioteca diocesana Mastai Ferretti è aperta tutti giorni feriali con orario 9-12/16-18 ad accesso libero e gratuito, per prestiti e consultazioni.