Centri estivi: Subiaco e Guidonia, due progetti per bambini e ragazzi post-lockdown

Due progetti, finanziati dalla Regione Lazio, dedicati all’educazione ‘outdoor’ proposti per bambini e ragazzi che negli ultimi mesi hanno sofferto particolarmente per la forzata reclusione causata dalle difficili condizioni sanitarie. È quanto messo in campo dalla cooperativa Kairos nel periodo che va dal 31 agosto all’11 settembre. I progetti si chiamano “La regola della natura” e “Tanta meraviglia” e si svolgeranno rispettivamente a Subiaco e a Guidonia Montecelio. Le iniziative sono rivolte a titolo gratuito a bambini e ragazzi che non hanno potuto usufruire dei voucher regionali per i centri estivi. Il progetto ‘La regola della natura’ si svolgerà presso l’azienda agricola “Ape Operaia” di Subiaco per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni e avrà l’obiettivo di coinvolgere i piccoli partecipanti in attività e giochi per la scoperta del mondo delle api. Previsti laboratori, uscite al Ostia Antica all’Oasi di Portus, al Parco Regionale dei Monti Simbruini, al laghetto di San Benedetto e a Villa Adriana a Tivoli. I bambini dai 3 ai 5 anni verranno, invece, accolti all’asilo nido di “The Giving Tree – Colleverde” di Guidonia Montecelio per il progetto “Tanta Meraviglia”: 2 settimane di attività estive all’aria aperta alla scoperta dell’ambiente, del corpo umano attraverso i 5 sensi con attività ludico-ricreative e giochi indirizzati alla conoscenza delle stagioni, alle problematiche ambientali, alle meraviglie del mondo che li circonda. Tutti e due i progetti verranno interamente realizzati rispettando il distanziamento e le regole anti-Covid.