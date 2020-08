Regno Unito: Rapporto Children’s Society, “benessere dei minori sia messo al centro delle politiche nazionali”

(Londra) Il rapporto della “Children’s Society” su ragazzi e adolescenti inglesi contiene l’invito a contattare il proprio parlamentare per chiedere che il benessere dei minori sia messo al centro delle politiche avviate per portare il Regno Unito fuori dalla crisi provocata dal coronavirus. Due hashtag, #GoodChildhoodReport e #WeWontBeSidelined, su Twitter e Facebook, hanno aperto il dibattito sulla necessità, per il governo britannico, di investire di più per i giovani e, in generale, per le famiglie. Gli autori del rapporto sottolineano, infatti, come la povertà sia una delle cause più importanti dell’infelicità giovanile e definiscono “essenziale” la riapertura delle scuole, dopo il lockdown, per evitare che la disparità tra ricchi e poveri aumenti ulteriormente. Secondo gli autori del rapporto i prossimi dieci anni rappresentano un’occasione importante per fermare questa spirale negativa tra i più giovani. È indispensabile, per esempio, ripensare il sistema educativo perché benessere e rendimento scolastico vadano di pari passo, anziché entrare in competizione, fermare il bullismo, ridurre lo stress per gli esami, aumentare le ore di sport, arte e recitazione. “Come società non possiamo accettare che i minori britannici siano i più insoddisfatti in Europa”, ha dichiarato Mark Russell, amministratore delegato della “Children’s Society” presentando il rapporto.