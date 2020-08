Esplosione barca migranti: Fabiano (Migrantes Calabria), “rispetto alla morte e a persone che affogano in mare si è persa umanità”

“Raccogliamo l’invito dell’arcivescovo di Crotone-Santa Severina, mons. Raffaele Panzetta, all’indomani della tragica morte in mare di tre migranti, a restare fedeli al Vangelo”. A dirlo è Pino Fabiano, direttore di Migrantes Calabria. “Sui social si sono scatenati linguaggi e comportamenti che impoveriscono una intera comunità – afferma Fabiano – . Rispetto alla morte e a persone che affogano nel mare, oggi si è persa un po’ umanità nel pensiero e anzitutto nel linguaggio”.

Fabiano lancia “un appello ancora una volta a non generalizzare e a rendersi conto che gli sbarchi continuano” e che “c’è bisogno di canali umanitari ordinati sulla scorta dell’impegno della Cei e di realtà come la Comunità di Sant’Egidio”.