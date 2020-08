Custodia del Creato: Vittorio Veneto, in diocesi testimonianze e riscoperta della natura

Celebrazioni, testimonianze e riscoperta della natura nella diocesi di Vittorio Veneto, da martedì 1° settembre, in occasione della Giornata per la cura e la custodia del Creato. A organizzare gli appuntamenti per tutto il mese di settembre, la Commissione “Nuovi Stili di Vita”. Si comincerà martedì 1° settembre, alle 20.30, nella chiesa di Sant’Andrea: veglia diocesana per il creato, presieduta dal vescovo Corrado Pizziolo e con la presenza di don Giorgio Scatto, della comunità monastica di Marango (Ve). Durante la veglia sarà avviato in diocesi il progetto “Eco-missione” sulla raccolta di tappi per educarci a buone pratiche di economia circolare. Sabato 5 settembre, alle 21, sulle frequenze di La Tenda TV “Il diario di don Marco”, con don Marco Dal Magro in collegamento dal Brasile e don Nicivaldo Evangelista presente in studio. Domenica 13 settembre, la passeggiata meditata a Santa Augusta, durante la quale alle 11 sarà celebrata la Messa nel santuario, cui segue un picnic. Sabato 19 settembre, alle 18, nel Collegio Balbi-Valier di Pieve di Soligo “E Dio disse: È cosa molto buona”, percorso musicale con il gruppo “Naam”. Infine, nelle domeniche 6, 13, 20 settembre, dalle 15.30 alle 18.30, l’apertura e la visita guidata gratuita al Museo di Scienze Naturali “A. De Nardi”, presso il Seminario vescovile. Sarà allestita nei portici anche una mostra sull’enciclica Laudato si’ a cinque anni dalla sua promulgazione. “Credo che queste opportunità – afferma don Andrea Forest, delegato vescovile dell’Ufficio diocesano per Pastorale sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del creato, nonché referente per la Commissione diocesana ‘Nuovi Stili di Vita’ – possano essere l’occasione per ridestare in diocesi una sensibilità ecologica ispirata alla Laudato si’ di Papa Francesco, che questo tempo ci chiede sempre più di avere, anche come Chiesa”.