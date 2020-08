Libano: nuovo ponte aereo dell’Ue verso Beirut con aiuti di emergenza. Lenarcic (Commissione), “grazie a tutti i Paesi europei”

L’Unione europea ha reso possibile l’invio verso il Libano di un secondo volo umanitario che oggi trasporta a Beirut 12 tonnellate di forniture e attrezzature mediche, come un ospedale mobile e maschere. Un primo aereo aveva già trasportato, il 13 agosto, 17 tonnellate di aiuti. Le attrezzature consegnate oggi – fornite dalle autorità spagnole, dalla fondazione Philips e dall’Università di Anversa – aiuteranno a soddisfare le esigenze mediche dei più vulnerabili a seguito dell’esplosione al porto di Beirut e a combattere la pandemia di coronavirus. “L’Unione europea continua a sostenere il Libano fornendo gli aiuti più necessari”, ha dichiarato Janez Lenarčič, commissario per la gestione delle crisi. Alle 29 tonnellate di aiuti, si sommano oltre 64 milioni di euro di fondi di emergenza messi a disposizione dall’Ue. “La mia gratitudine è rivolta a tutti i Paesi europei e ai nostri partner che hanno dimostrato la loro solidarietà al Libano in questi tempi difficili fornendo un sostegno cruciale al Paese”.