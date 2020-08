“150 anni fa nasceva Maria Montessori. Una donna straordinaria, la cui storia e passione devono ispirarci ad innovare la didattica senza paura, per una scuola che metta sempre più al centro i ragazzi e le ragazze”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un tweet pubblicato in occasione del 150° anniversario della nascita di Maria Montessori.