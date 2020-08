Media Cei: dal 10 al 13 settembre a Terrasini “insieme per passione” sul tema “Non sprecate le parole…”

“Non sprecate parole… Dite: Padre Nostro. Gli impegni. Le richieste”. È questo il titolo della quinta edizione del festival della comunicazione dell’arcidiocesi di Monreale che si svolgerà a Terrasini dal 10 al 13 settembre, che vedrà la presenza, tra gli altri, del maestro Andrea Morricone, figlio di Ennio recentemente scomparso, di Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia, e di Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. “I Media Cei Insieme per… passione!” è un evento a carattere nazionale, organizzato, in collaborazione, anche quest’anno dall’Ufficio per le Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Monreale e dall’associazione culturale “Così, per.. passione!” di Terrasini, in sinergia con Avvenire, Tv2000, InBlu Radio e Sir. Le quattro giornate si articoleranno su quattro ambiti: cultura, società, giustizia e comunicazione nella cornice del Polo Museale Riso D’Aumale e del Museo D’Aumale di Terrasini che ospita l’evento. Affronteranno gli argomenti esperti a vario titolo. A confrontarsi sul ruolo della comunicazione saranno proprio i protagonisti di questo festival: i direttori dei Media Cei. Nel pomeriggio di domenica 13 settembre, Marco Tarquinio, di Avvenire, Vincenzo Morgante, di Tv2000 e InBlu Radio, e Amerigo Vecchiarelli del Sir, risponderanno alla lezione di Gesù che dice “Non sprecate parole quando pregate dite: Padre….Venga il tuo Regno”.

Ogni giorno saranno celebrate le Messe in diretta su Tv200 dalla Chiesa Madre di Terrasini, presiedute dai vescovi Pennisi (Monreale), Peri (Caltagirone), Marcianò (Ordinario militare), Marciante (Cefalù) e Di Pietro (ausiliare di Messina). A chiudere la giornata di lavori saranno, invece, i concerti.