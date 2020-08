Facoltà teologica Triveneto: don Andrea Toniolo è il nuovo preside per il quadriennio 2020-2024

Don Andrea Toniolo è il nuovo preside della Facoltà teologica del Triveneto. La Congregazione per l’educazione cattolica lo ha nominato per il quadriennio 2020-2024. Don Toniolo succede a mons. Roberto Tommasi, giunto al termine del suo mandato, tornando alla guida della Facoltà di cui era stato pro-preside dal giugno del 2005 al febbraio 2008 e quindi preside fino al 2012. “A mons. Roberto Tommasi la Facoltà esprime un grazie sincero per il servizio svolto con grande dedizione e competenza negli ultimi otto anni. A don Andrea Toniolo esprime vivissime congratulazioni e porge l’augurio di un proficuo lavoro a favore della comunità accademica”, si legge in una nota.

Presbitero della diocesi di Padova, don Andrea Toniolo è docente stabile ordinario di Teologia fondamentale e, da ottobre 2019, è direttore del ciclo di Licenza della Facoltà Teologica del Triveneto. Si è formato alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, dove ha conseguito la licenza in Teologia fondamentale (1991) e il dottorato in Sacra Teologia (1996). Ha trascorso periodi di studio e ricerca in Germania a Tubinga (1993-1994); a Parigi, presso l’Institut Catholique (1999); a Chicago, presso l’Institute of Pastoral Studies della Loyola University (2000); in India e in Thailandia (agosto 2018-gennaio 2019). Da giugno 2005 a febbraio 2008 è stato pro-preside della neonata Facoltà teologica del Triveneto e quindi preside dal 2008 al 2012. Il 27 gennaio 2012 è stato nominato responsabile del Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose della Conferenza episcopale italiana, incarico che ha ricoperto fino al settembre 2017. Il 17 dicembre 2016 Papa Francesco l’ha nominato consultore della Congregazione per l’educazione cattolica.

Sue aree d’insegnamento sono la Teologia fondamentale e la Teologia pastorale; suoi ambiti di ricerca e di studio cristianesimo e modernità, post-modernità; cristianesimo e mondialità, con focus sulle nuove vie di inculturazione e sulla evangelizzazione; cristianesimo e altre religioni, dialogo inter-religioso. È stato assistente del settore adulti dell’Azione cattolica di Padova.