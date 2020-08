Custodia del Creato: Aversa, domani il vescovo Spinillo guida un momento di preghiera interreligiosa nel Parco atellano “Vasca Castellone”

In occasione della “Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato”, che si celebra domani, 1° settembre, il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, in unione con rappresentanti della cristianità non cattolica presente nel territorio, guiderà un momento di preghiera, che avrà eco nelle celebrazioni vespertine della diocesi di Aversa. Alla preghiera cristiana si affiancherà quella islamica, grazie alla presenza dell’imam Nasser della moschea di San Marcellino. L’incontro di preghiera avrà luogo domani, martedì 1° settembre, alle ore 19, nella piccola cappella di S. Maria Atellana nel Parco pubblico “Vasca Castellone”, luogo simbolico d’incontro territoriale con ingressi dai comuni di Succivo, Sant’Arpino e Orta di Atella.

“Proprio nella Vasca Castellone, lo scorso 4 ottobre, si realizzò un momento di grande partecipazione popolare animato soprattutto dalle scuole atellane, in chiusura del “Tempo del Creato” (1° settembre-4 ottobre) che quest’anno si aprirà, per l’appunto, proprio dove si era chiuso lo scorso anno”, ricorda una nota della diocesi.

“Questo – prosegue il comunicato – è il segnale di ripartenza, che la diocesi di Aversa vuole dare con senso di vicinanza innanzitutto alle scuole, chiamate, nelle prossime settimane, a reggere un peso molto gravoso, come cuore pulsante delle comunità di appartenenza”.

Con il programma “A Piccoli Passi”, “la diocesi cercherà di dare continuità, tanto più in tempi di tale complessità, al proprio impegno di concreto accompagnamento alle comunità”.

Ancora “dalla Vasca Castellone, s’indicherà la via di abitare, come fratelli e sorelle, la stessa casa comune; di farlo tenendosi per mano con i bambini e i ragazzi sollecitati sì a essere protagonisti del loro futuro, ma nei cui confronti il mondo degli adulti non può sottrarsi a una condivisa assunzione di responsabilità – spiega la nota –. Solo realizzando questa ‘rete di vita’, le comunità riusciranno a avviare il cammino di vita nuova che è nei sogni di tutti. Un segno, in tal senso, verrà martedì dalla Vasca Castellone”.