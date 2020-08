Coronavirus Covid-19: Commissione Ue aderisce a Covax. Kyriakides, “solo lavorando insieme sconfiggeremo” la pandemia

“Solo lavorando insieme a livello mondiale, animati da spirito solidale, potremo sconfiggere il coronavirus. Abbiamo bisogno di una strategia internazionale inclusiva e oggi la Commissione e gli Stati membri dell’Ue stanno dimostrando il loro impegno, nell’ambito di Team Europa, per garantire il successo dello strumento Covax e agevolare un accesso equo al vaccino, in ogni luogo e per tutti”. È il commento di Stella Kyriakides, commissaria per la salute, all’interesse espresso oggi dall’esecutivo Ue a partecipare allo strumento Covax “per un accesso equo, in ogni luogo e per chiunque ne abbia bisogno, a vaccini contro il Covid-19 a prezzi contenuti”. Si affianca Jutta Urpilainen, commissaria per i partenariati internazionali, aggiungendo: “Solo assicurando un accesso equo al vaccino contro il Covid in tutto il mondo metteremo fine alla pandemia e garantiremo una ripresa sostenibile; la collaborazione con i nostri Paesi partner è fondamentale per poter ricostruire meglio in un mondo più sano”.