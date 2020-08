Custodia del Creato: mons. Sorrentino (Assisi), “urge una conversione a tutti i livelli per un ecologia integrale”

“Torna il Tempo del Creato che è innanzitutto invito a sentirci ‘creato’: ossia ‘creature’. Siamo un dono. Un dono sgorgato dall’amore del Creatore. Per questo lo sguardo ‘credente’ sul Creato è innanzitutto uno sguardo contemplativo. Sguardo che si incanta di fronte alla bellezza delle cose e risale poi alla bellezza di colui che le ha fatte”. Lo dice il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, alla vigilia dell’inizio del Tempo del Creato. “Sull’onda del Cantico delle Creature – aggiunge il presule – il Tempo del Creato è il tempo della lode, della contemplazione, dell’incanto. Il Creato sarà sempre meglio custodito, se guardato con occhi contemplativi. Non possiamo tuttavia dimenticare l’altra faccia della medaglia. Il Creato che abbiamo sotto gli occhi, a partire dal nostro cuore, è stato profondamente ‘abbruttito’. Il ‘no’ a Dio ha rovesciato bruttezza dentro di noi e intorno a noi. Una vera devastazione. Urge una ‘conversione ecologica’ nei termini di una ‘ecologia integrale’. Di tempo non ce n’è molto. Se l’umanità non ha un sussulto di coscienza e di impegno comune, a tutti i livelli, i nostri errori possono diventare irrimediabili. Occorre fare nostra l’agenda di urgenze politiche, economiche e culturali che consentano di frenare la corsa al degrado. Non ci si riuscirà tuttavia se all’impegno non si unirà la preghiera ardente, corale, ecumenica, in dialogo con fratelli e sorelle di altre fedi”.

Coordinato dalla Commissione problemi sociali e del lavoro e dal Movimento cattolico mondiale per il clima (Gccm), questo periodo sarà scandito da diversi momenti. Si inizia domani, nella Giornata nazionale per la custodia del Creato, alle 8.30 con il “Sentiero di Francesco” che verrà aperto dal vescovo Sorrentino e dal vescovo di Gubbio Luciano Paolucci Bedini nel santuario della Spogliazione.

Tra le altre iniziative in programma, il 5 settembre ci sarà il ritiro Laudato si’ organizzato dal Movimento cattolico mondiale per il clima, che si terrà on line, attraverso la piattaforma Zoom.

Il 12 settembre a Piandarca (Cannara), luogo della “predica agli uccelli” di San Francesco, si terrà l’incontro ecumenico nella Giornata diocesana di Tempo del Creato. Il 19 settembre al ritiro Laudato si’, organizzato dal Circolo Ls presso la Casa Regina della Pace di Assisi, ci sarà un laboratorio attraverso l’orto Laudato si’.

Il 2 ottobre è previsto un incontro di preghiera mensile mondiale online di Gccm, che verrà organizzato dal team Europa e avrà il contributo di una meditazione di apertura sulla figura di San Francesco a cura di mons. Sorrentino. Il 4 ottobre il Tempo del Creato si concluderà con la festa San Francesco.

A questi appuntamenti si aggiungono altre iniziative locali: per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito www.diocesiassisi.it oppure la pagina Facebook “Assisi Laudato si”.