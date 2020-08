Diocesi: mons. Oliva (Locri-Gerace), “grazie per l’affetto e la vicinanza che mi state mostrando”

“Miei cari sacerdoti, diaconi, seminaristi, fedeli tutti non so come ringraziarvi per l’affetto e la vicinanza che mi state mostrando. Questo mi fa star bene. Grazie di cuore”. Lo scrive in un messaggio alla diocesi mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, fuori sede per motivi di salute. “Sento di non essere solo. Al Signore chiedo di aiutarmi a discernere la sua volontà, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. Sento più che mai che niente accade nella vita che non abbia a rivelarmi qualcosa di Lui e del Suo progetto di amore”.