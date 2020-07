Solidarietà: Università europea Roma, delegazione di studenti dona il sangue e lancia un appello a fare altrettanto

I Panthers, gruppo sportivo dell’Università europea di Roma, invitano alla solidarietà in questo momento difficile per l’emergenza sanitaria. Una delegazione di studenti si è recata all’Ifo Regina Elena-San Gallicano per donare il sangue. All’iniziativa hanno partecipato membri della squadra di calcio a 5 femminile, basket e volley.

L’idea è nata per rispondere all’appello lanciato da Ema-Roma Associazione donatori volontari di sangue, storico partner dell’ateneo nell’ambito delle attività di responsabilità sociale. Con il Covid-19, infatti, le associazioni segnalano una riduzione delle donazioni, anche per le difficoltà ad accedere alle strutture ospedaliere. “In questo momento di emergenza il mondo dello sport può dare il buon esempio e promuovere iniziative di solidarietà – spiega Matteo Anastasi, coordinatore dell’area Sport dell’Università europea di Roma –. Siamo un’unica famiglia umana e le donazioni di sangue possono rappresentare un contributo prezioso per salvare tante vite. Per questa ragione i Panthers (le Pantere) si uniscono all’appello di Ema-Roma e invitano tutti a dare il proprio contributo”.