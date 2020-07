Famiglia: Delle Foglie (Mcl), “misure concretissime in favore delle famiglie con figli e urgenza di riprendere attività scolastiche”

“Un’iniziativa pensata per accendere i riflettori su problemi e bisogni finora inascoltati, un segnale di attenzione e di sensibilità alla condizione reale delle famiglie italiane che, come Mcl, apprezziamo profondamente. Un sondaggio che ci consente di riaffermare, insieme con il Forum, la necessità di misure concretissime in favore delle famiglie con figli, oltre che l’urgenza di una ripresa puntuale ed efficace delle attività scolastiche”. Lo dichiara Domenico Delle Foglie, presidente del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), in una nota che richiama il sondaggio condotto dal Forum delle Associazioni Familiari e Rcs Sfera Mediagroup su un campione rappresentativo di 1.344 famiglie, da cui sono emerse le vere paure che attanagliano nel post-Covid le famiglie italiane: il fallimento delle aziende, l’aumento della povertà, l’insostenibilità del debito pubblico, il rischio di tensioni sociali e, solo dopo, il riacuirsi dell’emergenza sanitaria. “Ancora una volta il Forum ha saputo dare voce alle famiglie italiane che, in questo momento post pandemia, mostrano di temere molto di più la crisi economica che un’eventuale seconda ondata di Covid-19”, si legge nella nota del Movimento.