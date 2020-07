Coronavirus Covid-19: Cile, festa Madonna del Carmine “in modalità virtuale” tra preghiere e azioni di solidarietà

A causa della pandemia di Covid-19, non sarà possibile celebrare in Cile la festa della Madonna del Carmine, il prossimo 16 luglio, nelle modalità tradizionali. Si tratta di una devozione particolarmente sentita e, come informa l’ufficio stampa della Conferenza episcopale cilena, stanno emergendo molteplici iniziative nei santuari e nelle comunità per vivere esperienze d’incontro virtuali, le uniche possibili in questo momento.

Attraverso lo spazio web www.iglesia.cl/especiales/virgendelcarmen2020 arriva l’invito a vivere e a condividere la festa in particolare attraverso tre modalità, che potranno unire i fedeli e il popolo cileno.

L’invito è a condividere la preghiera; a compiere un’azione di solidarietà; a mantenere l’unione attraverso i mezzi di comunicazione. In particolare, in tutto il Paese, il 16 luglio, alle 12, verrà recitato l’Angelus per il Cile. La Chiesa cilena invita, in secondo luogo, a vivere una delle numerose azioni di solidarietà avviate in tutto il Paese, in particolare nell’ambito della campagna della Caritas cilena “Nessuno si salva da solo”.