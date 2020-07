Solidarietà: Roma, cibo e buoni pasto per i più bisognosi nella basilica San Giuseppe al Trionfale

La solidarietà continua nella basilica San Giuseppe al Trionfale dei padri guanelliani, a Roma. Dopo il servizio del San Giuseppe Market che ha operato a servizio dei più bisognosi dall’inizio del lockdown e fino al 30 giugno, dando assistenza e sostentamento a più di 130 famiglie e definito dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, come “tra i migliori esempi di Roma solidale che è venuta fuori in questo periodo di emergenza Coronavirus”, torna in campo la Caritas parrocchiale.

Riprende, infatti, la distribuzione di cibo da parte del gruppo parrocchiale, dopo la sospensione a fine febbraio e l’avvio del San Giuseppe Market nel mese di aprile. L’invito che il parroco, don Wladimiro Bogoni, rivolge a chi dovesse trovarsi in situazione di difficoltà è quello di recarsi tutti i mercoledì di luglio (15 . 22 – 29) nei locali della basilica, con accesso da via Bovio 44 dalle 9 alle 12, dove saranno distribuiti pacchi alimentari e buoni pasto erogati dalla Caritas diocesana attraverso la Caritas parrocchiale. “Un doveroso contribuito – afferma il parroco -, cui la Caritas parrocchiale non si sottrae dopo lo sforzo dei volontari del San Giuseppe Market che tanto bene hanno fatto e tanti hanno aiutato grazie alla spesa solidale dei cittadini presso i supermercati aderenti”.