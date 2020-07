Centri estivi: Roma, Medicina Solidale invita Fedez per la conclusione delle attività

Si chiude domani il centro estivo “Columella City” realizzato dai catechisti del Centro oratori romani e sostenuto dalla Medicina Solidale che con McDonald’s Italia ha provveduto ai pasti e all’osservazione pediatrica nell’ambito del suo progetto di tutela dei minori vulnerabili.

Dal 15 giugno scorso sono stati accolti 65 i bambini, tra i 6 e i 12 anni provenienti dalla periferia sud est di Roma, in un grande spazio verde nel cuore del Quadraro per vivere insieme momenti di gioco, danza e festosa amicizia pur nel rispetto di tutte le norme previste in questo stano tempo della pandemia.

Per la conclusione di questa iniziativa gratuita, l’associazione Medicina Solidale ha deciso di scrivere al noto cantante Fedez, autore della canzone “bimbi di strada” per rinvitarlo a vistare i più piccoli che vivono ai margini e nelle strade della Capitale. “Il sorriso dei ragazzi – spiega Lucia Ercoli, direttore dell’associazione Medicina Solidale – e le loro risate hanno riempito di colore ‘Columella City’ facendone un punto di incontro tra Chiesa in uscita e nuove generazioni, in un momento così problematico per i più piccoli che durante il lungo lock-down hanno dovuto rinunciare ad amici, compagni di scuola, familiari e insegnanti. Vogliamo mettere i bambini al centro ed è per questo che abbiamo scritto a Fedez affinché attraverso la sua persona si possa tenere alta l’attenzione sull’infanzia che soffre”.