Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, per l’Instant Report Altems oltre 3,3 miliardi di euro “persi” per ricoveri mancati a causa dell’emergenza

Si conferma notevole l’impatto economico per il Ssn dell’emergenza Covid-19. Si registra una “perdita” di ricoveri non-Covid di oltre 3,3 miliardi di euro, mentre la nuova analisi di scenario relativa ai costi per il trattamento dei casi positivi guariti e/o deceduti mostra che il “costo” stimato per il Ssn dei casi (guariti o deceduti) varia da un minimo di 687 a un massimo di 1.568 milioni. Sono alcuni dei dati emersi della 15ª puntata dell’Instant Report Covid-19, iniziativa dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica di confronto sistematico dell’andamento della diffusione del Sars-Cov-2 a livello nazionale. Il report si è arricchito sin dalla scorsa puntata dell’analisi dell’impatto economico dell’emergenza Covid-19 nella prospettiva del Servizio sanitario nazionale. Aggiornata anche la stima dei costi per giornate in terapia intensiva. Date le 185.527 giornate di degenza (al 7 luglio, dati ministero della Salute) in terapia intensiva, ed assunto un costo giornaliero medio di 1.425 euro, il costo totale a livello nazionale si stima di quasi 264 milioni.

L’analisi riguarda tutte le 21 Regioni e Province autonome con un focus dedicato alle Regioni in cui è stato maggiore il contagio (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Lazio). Il gruppo di lavoro dell’Università Cattolica, è coordinato da Americo Cicchetti, professore ordinario di Organizzazione aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Ateneo.