Ambiente: Movimento cattolico per il clima, al via un nuovo corso on line per animatori Laudato si’

Un nuovo corso on line di formazione per animatori Laudato si’ “come risposta alla chiamata della Chiesa a prendersi cura del Creato”. A proporlo, dal 21 al 30 luglio, è il Movimento cattolico mondiale per il clima (Global catholic climate movement – Gccm) in collaborazione con l’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro della Cei e molti altri partner e media partner, tra cui anche Avvenire. Il corso, al quale ci si potrà iscrivere entro sabato 18 luglio, si terrà in preparazione al Tempo del Creato che quest’anno ha per tema il “Giubileo per la Terra”.

“Il corso – spiegano i promotori – è destinato a tutti coloro che sentono il desiderio di animare le proprie parrocchie e comunità nel vivere la dimensione di Chiesa in uscita attenta al grido dei poveri e della terra nei rispettivi contesti”.

“Il programma – aggiungono – prevede l’approfondimento della Laudato si’ secondo il metodo vedere-giudicare-agire”. Tra i relatori, mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, don Francesco Pesce, incaricato per i Problemi sociali della diocesi di Roma, e Barbara Battilana, presidente dell’Agesci.