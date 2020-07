Diocesi: Piazza Armerina, oggi mons. Petralia ricorda i 70 anni di sacerdozio

Alla soglia dei 94 anni, il prossimo ottobre, mons. Francesco Petralia festeggia oggi il suo 70° anniversario dalla sua ordinazione sacerdotale. Era il 9 luglio del 1950 quando mons. Antonino Catarella, allora vescovo di Piazza Armerina, lo cansacrava sacerdote all’età di 24 anni. Stasera per celebrare l’importante traguardo il vescovo Rosario Gisana presiederà l’Eucarestia nel duomo di Enna alla presenza, tra gli altri, del clero e dei 4 nuovi presbiteri, ordinati nei giorni scorsi.

Nel suo lungo ministero, mons. Petralia è stato economo del seminario, rettore della chiesa di San Marco, cappellano delle Suore Canossiane e nella chiesa madre, dov’è stato canonico e tesoriere della Collegiata, oltreché vicario parrocchiale e parroco dal 1967. Nel corso del suo servizio pastorale ha sostenuto i gruppi Agesci e le Acli e ha insegnato per anni nelll’istituto di Scienze religiose Mario Sturzo.

La liturgia di stasera sarà trasmessa sulla pagina Facebook del confraternita di Maria Santissima delle Visitazione in diretta dal duomo di Enna, dove mons. Petralia assunse l’incarico di parroco il 19 marzo 1967 restandovi fino al 1° settembre 2017.