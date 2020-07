Coronavirus Covid-19: Avsi, lanciata campagna “Accanto a chi ha bisogno” per aiutare le famiglie italiane più in difficoltà

“Accanto a chi ha bisogno”: è il titolo della nuova campagna lanciata dalla Fondazione Avsi pensata per aiutare le famiglie italiane più in difficoltà, accompagnando anche i loro figli nella vita scolastica. “L’emergenza sanitaria – affermano da Avsi – è diventata crisi economica che sta colpendo molte famiglie in modo drammatico. Anche chi non aveva mai conosciuto la povertà, si trova oggi nella situazione di non riuscire ad arrivare a fine mese, di non riuscire a pagare la spesa, le bollette, gli strumenti necessari per la didattica a distanza”. Per questo l’ong, impegnata in progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 32 Paesi del mondo grazie a un network di 34 enti, soci fondatori, e di oltre 700 partner, “oggi sceglie di impegnarsi attivamente in progetti di aiuto in Italia, di stare accanto a chi ha bisogno di un aiuto per ripartire”. Tra le aree di intervento previste nella campagna trovano spazio “il sostegno psicosociale a bambini vulnerabili e alle loro famiglie (visite domiciliari di educatori, formazione di assistenti sociali delle strutture partner per adattare il loro lavoro al nuovo contesto); la fornitura di tablet e computer per attività educative a distanza (compiti estivi, lezioni di recupero); la fornitura di dispositivi di protezione individuale, materiale igienico-sanitario e farmaci di prima necessità nelle situazioni più a rischio (presenza di malati e disabili nel nucleo familiare); il sostegno economico-alimentare in collaborazione e coordinamento con i sistemi già messi in campo dai diversi attori locali e istituzionali sul territorio; il sostegno economico alle imprese (acquisto di materiale o pagamento diretto di utenze e bollette) specialmente le più piccole e legate al mondo del turismo, della ristorazione del commercio e dell’artigianato”. Avsi, si legge in un comunicato, “lavorerà insieme ad una rete di partner sul territorio: la Cooperativa Martinengo che opera in collaborazione con l’Istituto delle Suore di carità dell’Assunzione, il Centro di aiuto allo studio Portofranco, l’associazione Resilience Onlus, i banchi di solidarietà, i Comuni e le autorità locali per garantire un sostegno materiale che risponda ai bisogni specifici di ciascuna famiglia”. Destinatari della campagna saranno 400 bambini e ragazzi, 3.400 famiglie e 150 piccole e medie imprese a Milano, Napoli, Roma, Cesena e Vicenza. La campagna si avvale di un video che racconta la storia di Riccardo, che ha affrontato la maturità grazie all’aiuto di Avsi.