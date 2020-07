Diocesi: Senigallia, viaggio nelle bellezze della Pinacoteca con nuove visite guidate

Un viaggio nella bellezza viene proposto dalla Pinacoteca diocesana di Senigallia per la stagione 2020. Si soffermerà nella serata di oggi, giovedì 9 luglio, proprio sulle opere al femminile esposte. Infatti, nei giovedì di luglio e agosto è possibile partecipare a visite guidate gratuite – due per serata, con inizio la prima alle 21.30 e la seconda alle 22.30 – per viaggiare nelle bellezze della Pinacoteca, testimone del territorio. Visite che saranno tenute anche da storici dell’arte, che accompagneranno in questo itinerario fra quadri, statue, argenterie, arredi, paramenti e suppellettili in quello che era l’antico appartamento del cardinale vescovo di Senigallia, oggi una grande galleria aperta a tutti, residenti e turisti.

I posti per le visite guidate saranno limitatissimi, per le restrizioni legate alle misure anticontagio da Covid-19, e si parteciperà in ordine di arrivo, indossando mascherina e igienizzando le mani oltre alle consuete prescrizioni anti-Covid. Non occorre prenotazione, la visita è in lingua italiana. La Pinacoteca è sempre aperta, ad ingresso gratuito, dal giovedì alla domenica con orario 21-24.