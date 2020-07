Coronavirus Covid-19: Argentina, oggi anniversario dell’indipendenza. Durante la messa presieduta dal card. Poli si pregherà per la fine della pandemia

L’arcivescovo di Buenos Aires e primate dell’Argentina, il card. Mario Aurelio Poli, presiederà oggi alle 10 (ora locale) la messa per la Patria nella cattedrale metropolitana, in occasione della festa nazionale del Paese. Come riferisce il rettore del tempio, padre Alejandro Russo, la celebrazione eucaristica per un nuovo anniversario della Dichiarazione di Indipendenza sarà inquadrata anche nella memoria liturgica di Nostra Signora di Itatí, che si celebra sempre oggi.

Il rettore ha anche indicato che l’omelia sarà pronunciata dal cardinale e che si pregherà per la patria, per le autorità di governo e per la fine della pandemia. La messa sarà trasmessa in diretta attraverso il canale YouTube Homilías Catedral e in streaming attraverso Canal Orbe 21.