Missione: Cum Verona, corso di lingua per sacerdoti e religiosi che risiederanno in Italia. 30 partecipanti da 17 nazioni. Don Testa, “scambio tra le Chiese”

Foto Cum/Paolo Annechini

Trenta partecipanti da 17 Paesi diversi. È entrato nel vivo il corso di lingua italiana per sacerdoti, religiosi e religiose stranieri che risiederanno in Italia nel prossimo futuro per motivi pastorali o di studio: il corso è tradizionalmente organizzato dalla Fondazione Missio nella sua sezione Cum a Verona. Il corso soddisfa l’esigenza di quanti hanno bisogno della lingua italiana per affrontare una formazione universitaria o nuovi impegni in attività in Italia perché appartenenti a congregazioni di origine italiana o che hanno attività in Italia. Le lezioni durano due mesi e sono sempre state residenziali: quest’ anno a causa della pandemia si è scelto necessariamente la modalità a distanza, con un apposito programma di e- learning gestito dalla cooperativa Cestim, specializzata in formazione per stranieri.

I partecipanti sono appunto 30 di 17 nazionalità, divisi in tre gruppi tenendo conto anche del fuso orario. “Tutti partecipano alla stessa maniera”, spiegano al Cum: “Al mattino tre ore di lezione frontale con l’insegnante, al pomeriggio lo svolgimento delle consegne e il tempo per un percorso individuale di approfondimento e di risoluzione delle varie problematiche”. “Consideriamo anche questa formazione come una opportunità di scambio tra le Chiese, che è una funzione tipica del Centro unitario per la formazione missionaria”, dichiara don Marco Testa, responsabile della sezione Cum di Missio. E continua: “Il corso di lingua italiana al Cum non è mai stato solo un corso di lingua in senso stretto. Per la sua residenzialità e per il suo approccio, c’è sempre stato un completamento alla lingua con l’obiettivo di far entrare lo studente nelle dinamiche di una pastorale e di una società, quella italiana, non sempre facile da capire”. Anche quest’anno, nonostante la distanza, si approfondiranno alcune tematiche riguardanti la vita ecclesiale in Italia, il rapporto giovani e fede, il cammino e le proposte della chiesa nella società.