Famiglie e Covid-19: Forum, Sfera e Rcs, “perdere il lavoro e diventare poveri” sono le due principali paure per il futuro

Le difficoltà in atto e le paure per il futuro: “Perdere il lavoro e diventare poveri” sono le due principali paure per il futuro manifestate dalle famiglie italiane, secondo l’indagine “Le famiglie e l’emergenza Covid-19: una fotografia attuale”, realizzata dal network internazionale di Sfera, l’area di Rcs MediaGroup dedicata all’infanzia, insieme al Forum nazionale delle associazioni familiari. Oltre 12.500 nuclei familiari di tutta Italia sono stati intervistati su temi di stretta attualità riguardanti il post-emergenza coronavirus, tra cui le misure del Governo durante le fasi più delicate della pandemia in Italia, le conseguenze sull’armonia familiare del lockdown prolungato, le priorità percepite come più urgenti e necessarie dalle famiglie italiane nell’immediato, nel breve e medio periodo. E, inoltre, le previsioni sulla propria situazione familiare nei prossimi mesi e le conseguenze economiche, relazionali e sociali scaturite dalla quarantena forzata sono al centro dell’indagine, presentata stamattina.

Dunque, “le paure più radicate oggi nei nuclei familiari italiani sono perdere il lavoro (47%) e il peggioramento della propria condizione economica (49%), con conseguente impoverimento e aumento del divario ricchi-poveri”. Inoltre, “le donne sono tendenzialmente meno ottimiste sulle conseguenze della crisi per il futuro familiare”. Quanto, invece, alle conseguenze già in atto in famiglia, “per il 71% ci sono problemi economici, per il 52% i guai sono lavorativi, il 34% ha dovuto fare i conti con disagi legati all’assenza di servizi e con le difficoltà nella gestione dei figli”. Da non sottovalutare, inoltre, “il 27% del campione che ha riscontrato problemi per la salute mentale di un familiare: quasi un intervistato su otto”.