Diocesi: Cesena-Sarsina, morto don Renato Pagliarani

È morto nella notte appena trascorsa don Renato Pagliarani. Era parroco a Pioppa di Cesena dal 1966. Classe 1936, era nato a Oriola (Roncofreddo) da Fulvio e Rosa Abbondanza. Entrò in seminario a Cesena nel 1948. Venne ordinato sacerdote il 29 giugno 1962. Il suo primo incarico fu quello di vicario nella parrocchia di Sant’Agostino, in centro città, a Cesena. Ha insegnato per diversi anni alle scuole medie “Anna Frank” a Sant’Egidio. Poi nel 1966 venne nominato parroco a Pioppa, dove è rimasto per il resto della sua vita e dove tutti lo ricordano con grande affetto.

Il funerale del sacerdote sarà celebrato dal vescovo di Cesena-Sarsina, mons. Douglas Regattieri, sabato alle 9.30, a Pioppa. Per sua espressa volontà, don Pagliarani verrà sepolto “nella nuda terra, soltanto con una croce di legno, nel cimitero di Pioppa”.