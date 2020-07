Diocesi: Genova, sabato sera al Museo l’evento “Il percorso dei vescovi” in occasione della consacrazione di mons. Marco Tasca

Sabato 11 luglio, alle 21, il Museo diocesano di Genova ha in programma “Il percorso dei vescovi”, un evento unico realizzato in occasione della consacrazione del nuovo arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca. “Verrà proposto ai visitatori un percorso serale a porte chiuse nei luoghi della cattedrale che il nuovo vescovo percorrerà il giorno dopo la sua ordinazione episcopale, nel momento della sua prima accoglienza ufficiale da parte dei canonici della cattedrale di San Lorenzo”, spiegano gli organizzatori. Il tour prevede quindi la visita all’altare maggiore con la cattedra vescovile, la cappella del Precursore, San Giovanni Battista, e quella del Santissimo; accompagnerà il percorso il prefetto della cattedrale, mons. Carlo Sobrero. “Sarà inoltre eccezionalmente visibile al di fuori del Museo del Tesoro la Croce degli Zaccaria, meravigliosa opera di oreficeria medievale, cui il nuovo vescovo offrirà la propria venerazione”, si legge ancora nella presentazione. L’itinerario partirà dal chiostro della cattedrale, sede del Museo diocesano e un tempo residenza dei canonici, nelle cui pareti sono immortalate scene relative ai vescovi e papi genovesi del passato. Ad accogliere i visitatori sarà il direttore e conservatore del Museo Paola Martini. La visita si svolgerà in 2 turni: alle 19 e alle 21. La biglietteria aprirà mezz’ora prima di ogni turno di ciascuna visita guidata che si terrà nel rispetto delle normative anti-Covid. Per info e prenotazioni: www.museodiocesanogenova.it oppure prenotazioni.festigium@gmail.com o, telefonicamente, 010.2091863.