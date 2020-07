Famiglie e Covid-19: De Palo (Forum), “chiediamo assegno unico, riapertura scuole e fiducia per aiutare il Paese”

“L’indagine conferma che la stragrande maggioranza delle famiglie italiane sceglie la misura dell’assegno unico-universale per ogni figlio: un provvedimento efficace per restituire fiducia nel futuro ai nuclei familiari del nostro Paese”. Lo ha detto, oggi, Gigi De Palo, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, intervenendo alla presentazione dell’indagine “Le famiglie e l’emergenza Covid-19: una fotografia attuale”, realizzata dal network internazionale di Sfera, l’area di Rcs MediaGroup dedicata all’infanzia, insieme al Forum nazionale delle associazioni familiari. “Lo spezzettamento dei contributi in bonus, incentivi, mancette non ha colto il gradimento delle famiglie – ha sottolineato De Palo -. Mamme e papà vogliono qualcosa di diverso: più semplice, immediato, chiaro e facile da ottenere. È importante che il Governo, in vista della legge di Bilancio e del Recovery Fund, dia un segnale forte in tal senso”. Il presidente del Forum, analizzando i dati, ha anche evidenziato: “Contrariamente a quanto paventato dai profeti di sventura, le famiglie hanno avuto giovamento dal periodo di quarantena forzata a casa, che si è rivelato essere un’opportunità per rinsaldare legami affettivi, genitoriali e di coppia e per favorire l’armonia familiare. Mamme e papà hanno le idee chiare e il polso della situazione anche rispetto alle minacce e ai timori per il proprio futuro economico e lavorativo, confermati pochi giorni fa dal dato di previsione del Pil italiano”. Insomma, ha aggiunto “ancora una volta, i nuclei familiari sono espressione chiara delle esigenze del Paese reale e comprendono la distanza dei provvedimenti messi in campo da quanto è più necessario per loro e per i loro figli”.

De Palo ha chiarito: “Oltre all’assegno unico e alla riapertura delle scuole a settembre, le famiglie chiedono fiducia. Non vogliamo l’elemosina, ma essere messi in condizione di aiutare il Paese”. Il presidente del Forum ha anche annunciato che si sta lavorando per organizzare gli Stati generali della natalità per il 14 maggio 2021.

“Abbiamo voluto fotografare la situazione delle famiglie italiane – ha spiegato Chiara Bidoli, direttore testate infanzia di Rcs MediaGroup – particolarmente colpite e sotto pressione durante il lockdown. L’obiettivo della nostra ricerca era dare voce ai loro bisogni, alle loro idee, partendo dalla convinzione che le famiglie sono il motore della società e che da loro dobbiamo ripartire per disegnare il futuro del nostro Paese. La partecipazione così numerosa ha dimostrato che le famiglie hanno voglia di dire la loro e chiedono a gran voce di essere ascoltate e di avere delle risposte concrete, in linea con le loro reali necessità”. All’indagine hanno partecipato oltre 12.500 nuclei familiari di tutta Italia.