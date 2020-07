In occasione della festa liturgica del beato Pier Giorgio Frassati sono in programma a Pollone (Bi) due appuntamenti. Domani sera, alle 21, nella Villa Ametis-Frassati si terrà l’Adorazione eucaristica. Sabato 4 luglio, invece, in piazza S. Rocco, l’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, presiederà alle 18 la messa. Entrambi gli appuntamenti sono promossi da Fondazione P.G. Frassati, parrocchia di Pollone e Azione Cattolica diocesana di Biella.