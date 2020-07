Lavoro: Università Cattolica, nel pomeriggio webinar con la ministra Catalfo sul “piano semplificazioni” e nuove prospettive

“La questione lavoro nel ‘piano semplificazioni’: ammortizzatori sociali e lavoro agile” è il titolo del webinar che sarà aperto dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo oggi, 3 luglio, alle 15, e che potrà essere seguito nella homepage del campus di Roma dell’Università Cattolica.

Nelle settimane in cui va delineandosi il “piano semplificazioni”, partendo dai temi che sono risultati più determinanti nella fase emergenziale, esponenti del mondo delle Università, delle istituzioni politiche e delle parti sociali si confrontano sull’apporto che l’esperienza degli ultimi mesi può dare al mondo del lavoro attraverso proposte di nuovi possibili interventi legislativi e di semplificazione della normativa esistente.

I lavori saranno aperti da Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, Americo Cicchetti, direttore dell’Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Ateneo, coordinati da Marco Marazza, ordinario di Diritto del lavoro alla facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica.

Dopo l’intervento in apertura del webinar della ministra Catalfo, Raffaele De Luca Tamajo (Università degli studi di Napoli Federico II) e Patrizia Tullini (Università degli studi di Bologna) si confronteranno sulle possibili evoluzioni normative in materia di lavoro agile mentre Riccardo Del Punta (Università degli studi di Firenze) e Marco Barbieri (Università degli studi di Foggia) discuteranno di ammortizzatori sociali. Seguiranno gli interventi di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, Donatella Prampolini Manzini, vice presidente di Confcommercio, Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl.

Partecipano all’incontro Giuseppe Bronzini, capo Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, Valeria Capone, capo gabinetto del Ministero del Lavoro, Michele Forlivesi, capo della Segreteria tecnica del Ministero del Lavoro.