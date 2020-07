Diocesi: Cassano all’Jonio, a settembre assemblea pastorale su battesimo e parrocchia

“Il battesimo, germe di rinnovamento della parrocchia”: questo il tema dell’assemblea pastorale diocesana, convocata da mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, per l’11, 12 e 19 settembre prossimi. “Nell’anno pastorale appena trascorso – scrive il presule – ci eravamo impegnati in una verifica della realtà pastorale delle parrocchie per attivare processi di comunione generativa. Il lavoro svolto, sia pur parzialmente, insieme alle Conclusioni dell’Assemblea 2019-2020, costituirà il punto di partenza per ricentrare la nostra esperienza cristiana, personale e comunitaria, sul sacramento del battesimo”. Gli incontri dei giorni 11 e 12 saranno vissuti nelle tre vicarie con la modalità della diretta streaming. Il giorno 19, “quando consegnerò le conclusioni per l’anno pastorale 2020-2021 – annuncia mons. Savino –, incontrerò sacerdoti, direttori degli uffici pastorali diocesani e un rappresentante delle aggregazioni ecclesiali, a Castrovillari nella parrocchia San Girolamo”.