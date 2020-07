Estate 2020: Sos Villaggi dei bambini, una piattaforma online completamente gratuita con contenuti di svago e gioco creativo

Si chiama Lezione sospesa e la propone Sos Villaggi dei bambini come un’alternativa ai centri estivi tradizionali, ma anche agli spazi bimbo e ai baby club delle strutture turistiche, che non riapriranno ovunque a causa delle norme anti Covid-19. Si tratta di una piattaforma online completamente gratuita, che offre contenuti di svago e gioco creativo: dalla lezione di danza ai giochi da fare indoor e outdoor, dallo sport alle video letture, dalla lezione di inglese facile e divertente ai primi passi in cucina con la preparazione di alcuni dolci. E infatti la piattaforma ha già destato interesse e curiosità: sono stati quasi 1.200 gli utenti che l’hanno visitata nelle prime 3 settimane di attività. Tra i contenuti video leggeri e divertenti quelli di Veronica Maya, Maurizia Cacciatori, Annalisa Manduca, Beppe Convertini, Lillo & Greg, la giovanissima AstroLinda e e lo chef Niko Sinisgalli.

Ma la piattaforma rappresenta anche un valido alleato per far svolgere ai bambini i compiti delle vacanze o per chi ha necessità di recuperare le lacune in alcune materie prima che arrivi settembre, grazie alle ripetizioni on line offerte da volontari e attivisti dell’organizzazione che seguiranno online lo studente passo per passo, in modo completamente gratuito. Tutti possono proporsi come tutor per offrire una possibile lezione sospesa. Per candidarsi basterà andare sull’homepage nella sezione “Entra a far parte del SosTeam”, completare un modulo dove è richiesto di indicare la materia oggetto della lezione, tempi di realizzazione e lasciare i propri riferimenti.