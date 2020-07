Diocesi: Caltagirone, domani il vescovo Peri benedirà in cattedrale gli oli sacri

Il vescovo di Caltagirone, mons. Calogero Peri, presiederà domani, sabato 4 luglio, una messa nella cattedrale di San Giuliano nel giorno della sua Dedicazione. Durante la celebrazione, con inizio alle 10, saranno benedetti gli oli sacri, rito tradizionale della Messa in Coena Domini che quest’anno non si è celebrata per l’emergenza sanitaria. “Sia davvero grande per tutti noi – afferma mons. Peri – la percezione di un così importante evento di comunione reale e sacramentale della nostra ecclesialità. Esso ci aiuti sia a proseguire insieme il cammino, mai interrotto, di evangelizzazione nel segno della comunione e della missionarietà sia a fare festa, con le modalità proprie del tempo che stiamo vivendo”. Nell’occasione, saranno ricordati i giubilei sacerdotali di quattro presbiteri del clero diocesano: don Santo Galesi e don Carmelo Scacco nel loro 50° anniversario e mons. Massimo Pepe e don Michelangelo Franchino nel loro 25°. L’evento sarà vissuto in ottemperanza alle norme del protocollo di contrasto del contagio del Covid-19 e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Caltagirone, sulla pagina Facebook e su TeleVita (Canale 210).