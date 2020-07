Papa Francesco: dona 25mila euro al Pam per la pandemia in corso

A seguito della crescente preoccupazione per il diffondersi del contagio da Coronavirus Covid-19 a livello globale, Papa Francesco, mediante il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e con la collaborazione del rappresentante permanente della Santa Sede presso la Fao, l’Ifad e il Programma alimentare mondiale (Pam), ha stabilito di inviare un donativo simbolico di 25mila euro al Pam, “come ulteriore segno di sollecitudine di fronte all’attuale emergenza in corso”. In particolare, si legge in un comunicato del dicastero vaticano, tale somma vuole essere “un’immediata espressione del sentimento di vicinanza da parte del Santo Padre verso le persone colpite dalla pandemia e verso coloro che sono impegnati nei servizi essenziali a favore dei poveri e delle persone più deboli e vulnerabili della nostra società; nonché un gesto di paterno incoraggiamento verso il lavoro umanitario dell’Organizzazione e verso altri Paesi che, in questo tempo di crisi, volessero aderire a forme di sostegno per lo sviluppo integrale e la salute pubblica, e di contrasto all’instabilità sociale, alla mancanza di sicurezza alimentare, alla crescente disoccupazione, al collasso dei sistemi economici delle nazioni più

vulnerabili”.