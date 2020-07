Diocesi: Prato, domani raccolta alimentare per l’Emporio della solidarietà in sei supermercati

Torna a Prato l’appuntamento con la raccolta alimentare a favore dell’Emporio della solidarietà. L’iniziativa è in programma per domani, sabato 4 luglio. Tutti possono contribuire donando anche solo uno dei seguenti prodotti: olio di oliva, olio di semi, caffè e biscotti. “Per te è solo qualcosa. Per una famiglia in difficoltà è tutto”, è il motto dei volontari. La mobilitazione si terrà per l’intera giornata di sabato in sei supermercati cittadini: alla Coop al Parco Prato (via delle Pleiadi), nei supermercati Conad di Maliseti, via Catani, via Roma, via 7 Marzo e via Gherardi. All’esterno delle strutture saranno presenti, come di consueto, i volontari con pettorina rossa che forniranno ai cittadini tute le informazioni utili.

La giornata di raccolta alimentare a sostegno dell’Emporio della solidarietà si sarebbe dovuta tenere nel mese di aprile, ma a causa della pandemia è stata rinviata. La richiesta è quella di acquistare nei supermercati aderenti all’iniziativa i prodotti e a donarli. “In questo periodo sono sempre di più le persone che si stanno rivolgendo al supermercato solidale di via del Seminario: l’emergenza sanitaria sta, infatti, portando con sé delle conseguenze di tipo sociale”, riferisce la Caritas, secondo cui “il servizio in questo periodo ha visto crescere le domande del 32% e ogni giorno arrivano nuove richieste di accesso al servizio”. Di qui la richiesta di aiuto ai cittadini per “contribuire a rifornire gli scaffali dell’Emporio della solidarietà” e per “rispondere così alle esigenze del maggior numero di persone che quotidianamente si rivolgono al supermercato solidale di via del Seminario”.