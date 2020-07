Migranti: Mediterranea, appello al ministro De Micheli. “In pericolo 65 persone, le nostre navi potrebbero essere lì”

“65 persone in grave pericolo, vicino alle coste europee. Chiedono aiuto ad Alarm Phone da 26 ore. Ogni istante può fare la differenza tra vita e morte. Le nostre unità navali potrebbero essere lì in pochissimo tempo. Ministra Paola De Micheli, cosa aspetta? Non le lasci annegare”. Lo scrive Mediterranea Saving Humans sulla propria pagina Facebook, chiedendo un intervento del ministro dei Trasporti.

