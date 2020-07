Diocesi: Caritas Lecce, dalla Guardia di Finanza 1.600 paia di scarpe contraffatte. Frutto di un sequestro, saranno consegnate ai poveri

La Guardia di Finanza ha donato alla Caritas diocesana di Lecce 1.600 paia di scarpe contraffatte, provenienti da un sequestro operato dalla Fiamme gialle. La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina nell’Emporio della Caritas diocesana di Lecce, alla presenza dell’arcivescovo Michele Seccia e del direttore della Caritas diocesana, don Nicola Macculi. “In seguito al sequestro e alla confisca di una ingente quantità di merce contraffatta, disposta dall’Autorità giudiziaria in relazione ad una attività di polizia giudiziaria eseguita dalla Compagnia di Brindisi presso il locale scalo portuale, la citata Magistratura, con il parere conforme dell’Agenzia delle dogane e monopoli di Brindisi, ha disposto la devoluzione di tale merce, per il tramite del Comando regionale Puglia della Guardia di finanza, a fini benefici e/o assistenziali”, si legge in una nota firmata da padre Tommaso Chirizzi, cappellano militare nel Comando regionale Puglia della Guardia di finanza. “L’iniziativa, dall’elevato valore etico e sociale, testimonia come la missione istituzionale del Corpo possa contribuire alla tutela delle fasce sociali più deboli e disagiate”, conclude nella nota il cappellano militare ricordando come la donazione fatta alla Caritas diocesana, ponga l’attenzione proprio ai poveri e alle famiglie bisognose dimoranti sul territorio di Lecce.