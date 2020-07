Diocesi: mons. Cetoloni (Grosseto) su edicola mariana, “aver giusto rispetto”

“Maria di Nazaret, Madonna delle Grazie, ti prego, fai da mamma a tutti! Ho solo questo in cuore da dirti, mentre c’è chi grida attorno a un’immagine di te… Ragioni contro ragioni, gesti contro gesti… animi divisi!”. Lo scrive nella sua riflessione il vescovo di Grosseto, mons. Rodolfo Cetoloni, a proposito della polemica relativa alla realizzazione, su un terreno privato che affaccia sulla pista ciclabile Grosseto-Marina, di una edicola mariana. “La scelta della Chiesa grossetana di rimanere apparentemente silenziosa non è stata volontà di indifferenza, ma desiderio profondo di cercare di non lacerare ulteriormente un tessuto, quello comunitario, che non ha bisogno di ulteriori strappi”, si legge nella nota della Curia. La sua volontà è quella di “continuare a mantenere questo stile di ascolto attento e di premuroso accompagnamento di tutti”. “Tu hai imparato da tuo Figlio quello che ti disse dalla Croce sulla quale dava la vita, amando tutti e tutte – continua la riflessione del presule -. Ti indicava ognuno così: ‘Ecco tuo figlio! Ecco tua figlia!’. In silenzio, riesco a pensarti solo così, mentre c’è chi crede di volerti più bene e chi non accetta un’immagine, chi la vuole e chi ne fa una bandiera!”. Dal vescovo l’incoraggiamento a “lottare contro ogni malessere che ci divide, ad avere giusto rispetto di tutto (persone, idee, libertà, convinzioni, simboli…) con quella cura che una madre cerca di insegnare a tutti i figlioli, da quelli che sono attaccatissimi a lei a quelli che non la pensano nemmeno!”.