Diocesi: Caritas Ambrosiana, nuova proposta di volontariato estivo ai tempi del Covid. “Diventa un angelo della spesa”

Caritas Ambrosiana lancia una nuova proposta di volontariato estivo per il mese di agosto presso gli Empori della solidarietà della diocesi di Milano: “prima di andare in ferie, o se in ferie quest’anno non ci vai, diventa ‘un angelo della spesa’”. I mini market solidali aperti dalla Caritas “si sono rivelati una fondamentale rete di sicurezza proprio per i cittadini che a causa delle misure di contenimento della pandemia hanno visto precipitare la propria condizione economica”, spiega un comunicato. “Molte persone, che hanno perso il lavoro durante il lockdown, hanno potuto rifornirsi di generi di prima necessità proprio in questi negozi dove si acquista senza denaro ma con una tessera a punti offerta alle famiglie in base alle loro necessità. In questi mesi questo sistema di aiuti ha funzionato anche grazie al prezioso contributo dei volontari”. Nelle prossime settimane, gli “angeli della spesa” dovranno dare il cambio proprio a chi in questo periodo ha offerto tempo ed energie e ora è tornato alla propria attività o si è concesso un periodo di riposo. Gli “angeli” accoglieranno, dunque, le persone che accedono agli Empori e aiuteranno gli operatori a tenere in ordine gli spazi. “Ogni candidato potrà indicare allo Sportello volontariato di Caritas Ambrosiana, l’Emporio della solidarietà dove preferisce svolgere il servizio e il numero di giorni e le ore che può offrire”.

Saranno poi gli operatori degli Empori a organizzare i turni in base alle disponibilità dichiarate. Attualmente gli Empori e le Botteghe della solidarietà sostengono 8.062 persone, il 35% in più rispetto al periodo precedente all’emergenza sanitaria: una percentuale che sale al 66%, considerando la sola città di Milano. Da quando è stata dichiarata l’emergenza sanitaria, nel mese di marzo, a oggi queste persone hanno ricevuto complessivamente 430 tonnellate di generi alimentari e beni di prima necessità, grazie all’impegno di 10 operatori sociali e 103 volontari.

Per segnalare la propria disponibilità, inviare una mail a questo indirizzo: volontariato@caritasambrosiana.it entro lunedì 27 luglio.